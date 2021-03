Cosa fare in caso di mancato rimborso per il cashback di Natale (Di lunedì 1 marzo 2021) Il portafoglio cashback è visualizzabile sull’app Io (foto io.italia.it)Circa 223 milioni di euro sono tornati ai risparmiatori italiani a fine febbraio: è questo l’ammontare totale dei rimborsi sui pagamenti elettronici effettuati nell’ambito dell’extra cashback di Natale. Lanciato dall’8 al 31 dicembre, l’avvio sperimentale del programma ha visto l’adesione di 4,6 milioni di utenti con transazioni valide, di cui il 30% non ha tuttavia raggiunto la soglia minima di dieci pagamenti elettronici valevoli per aggiudicarsi d’ufficio il ritorno del 10% della spesa complessiva effettuata. Alla fine dei conti, Consap ha disposto 3,2 milioni di bonifici. In base a un rapido calcolo matematico, il rimborso medio è di poco meno di 70 euro. Solo lo 0,04% dei bonifici non è andato a buon fine, a causa di problemi relativi ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021) Il portafoglioè visualizzabile sull’app Io (foto io.italia.it)Circa 223 milioni di euro sono tornati ai risparmiatori italiani a fine febbraio: è questo l’ammontare totale dei rimborsi sui pagamenti elettronici effettuati nell’ambito dell’extradi. Lanciato dall’8 al 31 dicembre, l’avvio sperimentale del programma ha visto l’adesione di 4,6 milioni di utenti con transazioni valide, di cui il 30% non ha tuttavia raggiunto la soglia minima di dieci pagamenti elettronici valevoli per aggiudicarsi d’ufficio il ritorno del 10% della spesa complessiva effettuata. Alla fine dei conti, Consap ha disposto 3,2 milioni di bonifici. In base a un rapido calcolo matematico, ilmedio è di poco meno di 70 euro. Solo lo 0,04% dei bonifici non è andato a buon fine, a causa di problemi relativi ...

