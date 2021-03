Cosa ci faceva Belen alla festa senza mascherina a Milano? (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo il rave alla Darsena di Milano anche un altro evento, in cui erano presenti almeno 400 persone, senza mascherina, ha fatto discutere: si tratta dell’inaugurazione del Sanctuary all’ex scalo ferroviario di Lambrate, locale che già da oggi sarà di nuovo chiuso per le nuove disposizioni della zona arancione in vigore in Lombardia. Il Messaggero racconta che alla festa era presente anche Belen Rodriguez, anche se non si trovava nella zona in cui tutti ballavano senza mascherina: Belen, arrivata con degli amici, ha mangiato in un’area a lei riservata – ma poco distante dai tavoli e dal resto della folla – e ha pubblicato numerose stories sul suo profilo Instagram I social ci hanno messo lo zampino ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo il raveDarsena dianche un altro evento, in cui erano presenti almeno 400 persone,, ha fatto discutere: si tratta dell’inaugurazione del Sanctuary all’ex scalo ferroviario di Lambrate, locale che già da oggi sarà di nuovo chiuso per le nuove disposizioni della zona arancione in vigore in Lombardia. Il Messaggero racconta cheera presente ancheRodriguez, anche se non si trovava nella zona in cui tutti bvano, arrivata con degli amici, ha mangiato in un’area a lei riservata – ma poco distante dai tavoli e dal resto della folla – e ha pubblicato numerose stories sul suo profilo Instagram I social ci hanno messo lo zampino ...

gael99 : RT @giulianol: @theciosaz Perché, prima cosa faceva? - slimebrownie : comunque l'altra notte ho sognato conte che in conferenza stampa faceva l'occhiolino alle sue bimbe e che dire ades… - softestcler : visto che tutti qui stanno parlando di ex, mi è venuta in mente questa cosa. una delle cose più fastidiose che fac… - FL0WERB0YNAMU : allora tutta la western industry deve la propria carriera agli ex visto che molte canzoni nascono così boh mettono… - gojaximus : Devo ancora capire cosa ci faceva mckennie al moba a milano -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa faceva Into the Bocciverse: la doppia rece di Calibro 9 e Bastardi a mano... Ma, insomma, non è che basti citare le cose giuste per fare una cosa giusta, ce lo insegnano tutti ... E ok che ci siamo sorbiti decenni di Arnold Schwarzenegger che faceva la parte di personaggi ...

"Io in corsia sulle orme di papà, medico ucciso dal virus" "Mi sono laureato il giorno del suo compleanno. Faceva caldo, era luglio. E io lo so, anche se papà non è mai stato di troppe parole, che quella ... I colleghi mi raccontavano cosa avevano vissuto nella ...

Amadeus: sapete cosa faceva prima di diventare famoso? Incredibile! Altranotizia I jeans di Emma Marrone sono il preludio rock della moda Primavera 2021 in chiave Anni 70 Ed ecco allora che Emma Marrone torna a dettare tendenze moda Primavera 2021: dopo i pantaloni a zampa Gucci a X Factor, ora tocca ai jeans alle prove per Sanremo. Declinati, ovviamente, in un taglio ...

Sanremo 2021: Irama canta “La genesi del tuo colore” Il cantante di Monza, re delle hit estive dai tour sold out, a distanza di due anni dall’ultima partecipazione porta l’estate anche sul palco con La genesi del tuo colore, un inno alla vita, scritta i ...

Ma, insomma, non è che basti citare le cose giuste per fare unagiusta, ce lo insegnano tutti ... E ok che ci siamo sorbiti decenni di Arnold Schwarzenegger chela parte di personaggi ..."Mi sono laureato il giorno del suo compleanno.caldo, era luglio. E io lo so, anche se papà non è mai stato di troppe parole, che quella ... I colleghi mi raccontavanoavevano vissuto nella ...Ed ecco allora che Emma Marrone torna a dettare tendenze moda Primavera 2021: dopo i pantaloni a zampa Gucci a X Factor, ora tocca ai jeans alle prove per Sanremo. Declinati, ovviamente, in un taglio ...Il cantante di Monza, re delle hit estive dai tour sold out, a distanza di due anni dall’ultima partecipazione porta l’estate anche sul palco con La genesi del tuo colore, un inno alla vita, scritta i ...