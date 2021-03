Corteolona (Pavia) – Treno travolge 27enne per qualche metro

(Di lunedì 1 marzo 2021) Un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere stato travolto da unnella serata di ieri, domenica 28 febbraio, ae Genzone, paese in provincia di. A nulla sono serviti gli sforzi del personale sanitario sopraggiunto che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda indaga la polfer.

sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Pavia - Casalpusterlengo, dalle ore 20:30 traffico ferroviario sospeso tra C… -

Un giovane di 27 anni, residente a Linarolo (), è morto dopo essere stato travolto da un treno della linea- Codogno ieri sera accanto a un passaggio a livello nel comune die Genzone. Il macchinista avrebbe visto solo all'ultimo istante la presenza del ragazzo tra i binari e non ha fatto ...Un ragazzo di 27 anni è morto nella serata di ieri dopo essere stato travolto da un treno ae Genzone, in provincia di. Tragedia nella serata di ieri ae Genzone , in provincia di. Un ragazzo di soli 27 anni è stato travolto e ucciso da un treno lungo la ...Un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno nella serata di ieri, domenica 28 febbraio, a Corteolona e Genzone, paese in provincia di Pavia. A nulla sono serviti gli sforzi de ...Un giovane di 27 anni, residente a Linarolo (Pavia), è morto dopo essere stato travolto da un treno della linea Pavia-Codogno ieri sera accanto a un passaggio a livello nel comune di Corteolona e Genz ...