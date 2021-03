_Carabinieri_ : Caserta: #Carabinieri NAS eseguono misure cautelari nei confronti di 18 indagati della locale ASL responsabili di a… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Corruzione e falso nella pubblica istruzione, 10 arresti. Indagata la direttrice dell'Ufficio scolastico della Calabria https… - bolartur : RT @leggoit: Corruzione e falso nella pubblica istruzione, 10 arresti. Indagata la direttrice dell'Ufficio scolastico della Calabria https… - lameziainstrada : Corruzione e falso nella pubblica istruzione, dieci arresti - leggoit : Corruzione e falso nella pubblica istruzione, 10 arresti. Indagata la direttrice dell'Ufficio scolastico della Cala… -

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione falso

e istituti paritari, ritenuti responsabili in concorso, a vario titolo, di associazione per delinquere,in atti destinati all'autorità giudiziaria,in atto pubblico, abuso d'...Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere,in atti destinati all'Autorità giudiziaria,in atto pubblico, abuso d'ufficio e ...L’Accademia Fidia di Stefanaconi, secondo gli inquirenti, era al centro di una rete di istituti paritari che ha illecitamente prodotto attestati per favorire la partecipazione a concorsi pubblici ...I carabinieri di Vibo Valentia hanno arrestato 10 persone durante un'operazione su falsi e corruzione nella pubblica istruzione tra le province di Vibo Valentia, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e ...