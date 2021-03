Corrente del Golfo mai così fredda negli ultimi mille anni, lo studio: “Europa a rischio, punto di non ritorno più vicino” (Di lunedì 1 marzo 2021) Una delle componenti più importanti dell’equilibrio climatico del nostro pianeta, ossia il sistema di capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (Atlantic meridional overturning circulation, AMOC), di cui fa parte anche la Corrente del Golfo, non è mai stato così debole negli ultimi mille anni. Un rallentamento che potrebbe persino trasformarsi in un blocco di questo sistema di correnti, qualora si continuasse ad emettere le attuali quantità di gas serra. Un nuovo studio pubblicato su Nature Geoscience, al quale hanno lavorato scienziati tedeschi dell’Istituto di Potsdam per la ricerca sull’impatto climatico, insieme a colleghi irlandesi della Maynooth University e inglesi dell’University College di Londra, conferma l’indebolimento del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Una delle componenti più importanti dell’equilibrio climatico del nostro pianeta, ossia il sistema di capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (Atlantic meridional overturning circulation, AMOC), di cui fa parte anche ladel, non è mai statodebole. Un rallentamento che potrebbe persino trasformarsi in un blocco di questo sistema di correnti, qualora si continuasse ad emettere le attuali quantità di gas serra. Un nuovopubblicato su Nature Geoscience, al quale hanno lavorato scienziati tedeschi dell’Istituto di Potsdam per la ricerca sull’impatto climatico, insieme a colleghi irlandesi della Maynooth University e inglesi dell’University College di Londra, conferma l’indebolimento del ...

alfredo_ferdi : RT @fattoquotidiano: Corrente del Golfo mai così fredda negli ultimi mille anni, lo studio: “Europa a rischio, punto di non ritorno più vic… - rosdefilippis : L'intensità della Corrente del Golfo mai così debole da oltre un millennio - pizia21 : RT @gditom: Colui che doveva essere il leader che teneva insieme la coalizione, tanto osannato e difeso a colpi di hashtag pilotati da cert… - Piergiosh : RT @fattoquotidiano: Corrente del Golfo mai così fredda negli ultimi mille anni, lo studio: “Europa a rischio, punto di non ritorno più vic… - fattoquotidiano : Corrente del Golfo mai così fredda negli ultimi mille anni, lo studio: “Europa a rischio, punto di non ritorno più… -

Ultime Notizie dalla rete : Corrente del Cashback, stop ai rimborsi: cosa fare se non lo hai ancora ricevuto ...pioggia negli ultimi due mesi) ancora diversi utenti affermano di non avere ricevuto nulla sul conto corrente. I motivi possono essere diversi, ecco cosa fare in caso di mancato o errato rimborso del ...

Quali rischi si corrono a tenere i soldi sul conto corrente oltre alla tassa nascosta? ...infatti allertare l'attenzione del Fisco e potrebbe subire degli accertamenti. Questa dunque è una delle risposte ai Lettori che chiedono quali rischi si corrono a tenere i soldi sul conto corrente ...

La Corrente del Golfo? Non è mai stata così debole negli ultimi mille anni Il Sole 24 ORE Cuomo accusato di molestie, le leader Dem tacciono AGI - Un anno fa, quando New York era nel pieno della pandemia, il governatore Andrew Cuomo era diventato il punto di riferimento di milioni di newyorkesi e americani. Adesso, con l'emergenza che non ...

Riviera, corsa all’ultimo drink (al sole) prima dei divieti Tutti al parco a Bologna, tutti in spiaggia in Riviera. copione visto ieri in Riviera è quello andato in scena alla vigilia di ogni cambio di colore. Si allungano le maglie e la gente torna nei locali ...

...pioggia negli ultimi due mesi) ancora diversi utenti affermano di non avere ricevuto nulla sul conto. I motivi possono essere diversi, ecco cosa fare in caso di mancato o errato rimborso......infatti allertare l'attenzioneFisco e potrebbe subire degli accertamenti. Questa dunque è una delle risposte ai Lettori che chiedono quali rischi si corrono a tenere i soldi sul conto...AGI - Un anno fa, quando New York era nel pieno della pandemia, il governatore Andrew Cuomo era diventato il punto di riferimento di milioni di newyorkesi e americani. Adesso, con l'emergenza che non ...Tutti al parco a Bologna, tutti in spiaggia in Riviera. copione visto ieri in Riviera è quello andato in scena alla vigilia di ogni cambio di colore. Si allungano le maglie e la gente torna nei locali ...