Coronavirus, von der Leyen annuncia il pass verde per i viaggi. L’Ue: «Avrà valore legale». La proposta il 17 marzo (Di lunedì 1 marzo 2021) L’idea era stata avanzata già durante il Consiglio europeo del 26 febbraio. Ora la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha confermato la volontà di Bruxelles di lavorare a un passaporto vaccinale in accordo con gli Stati membri. «Questo mese – scrive Von der Leyen su Twitter – presenteremo una proposta legislativa per il pass verde digitale. L’obiettivo è certificare che le persone sono state vaccinate, avere i risultati dei test di quanti non si sono potuti immunizzare, e informazioni sulla ripresa dal Covid. Rispetterà la protezione dei dati, la sicurezza e la privacy». «Il Digital Green pass – aggiunge la presidente della Commissione Ue – dovrebbe facilitare la vita degli europei. L’obiettivo è consentire loro di muoversi gradualmente in ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) L’idea era stata avanzata già durante il Consiglio europeo del 26 febbraio. Ora la presidente della Commissione europea, Ursula von der, ha confermato la volontà di Bruxelles di lavorare a unaporto vaccinale in accordo con gli Stati membri. «Questo mese – scrive Von dersu Twitter – presenteremo unalegislativa per ildigitale. L’obiettivo è certificare che le persone sono state vaccinate, avere i risultati dei test di quanti non si sono potuti immunizzare, e informazioni sulla ripresa dal Covid. Rispetterà la protezione dei dati, la sicurezza e la privacy». «Il Digital Green– aggiunge la presidente della Commissione Ue – dovrebbe facilitare la vita degli europei. L’obiettivo è consentire loro di muoversi gradualmente in ...

