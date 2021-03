Coronavirus, via Arcuri: Draghi nomina il Generale Figliuolo nuovo Commissario all’emergenza (Di lunedì 1 marzo 2021) Coronavirus, Mario Draghi sostituisce Domenico Arcuri: il Generale Paolo Figliuolo è il nuovo Commissario all’emergenza sanitaria da Covid 19. Con un colpo a sorpresa – forse neanche tanto a sorpresa – il premier Mario Draghi nomina il Generale Paolo Figliuolo nuovo Commissario all’emergenza, sostituendo quindi Domenico Arcuri, che nel corso dei mesi era diventato una sorta di tuttofare. Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021), Mariosostituisce Domenico: ilPaoloè ilsanitaria da Covid 19. Con un colpo a sorpresa – forse neanche tanto a sorpresa – il premier MarioilPaolo, sostituendo quindi Domenico, che nel corso dei mesi era diventato una sorta di tuttofare.

