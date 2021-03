Coronavirus, variante inglese: nuovo allarme del professor Galli (Di lunedì 1 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, arrivano notizie non rassicuranti sulla variante inglese: nuovo allarme del professor Galli. La variante inglese del Coronavirus a quanto pare non è più letale, ma sembra più facilmente trasmissibile: questo quanto affermato dal professor Massimo Galli, primario dell’Unità di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. Questi è intervenuto nella mattinata di oggi in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 marzo 2021) Emergenza, arrivano notizie non rassicuranti sulladel. Ladela quanto pare non è più letale, ma sembra più facilmente trasmissibile: questo quanto affermato dalMassimo, primario dell’Unità di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. Questi è intervenuto nella mattinata di oggi in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

