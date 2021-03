Coronavirus, ultime news. Oggi cambiano colore 7 Regioni. Si accelera sui vaccini. LIVE (Di lunedì 1 marzo 2021) Con la firma dell'ordinanza da parte del presidente Solinas, la Sardegna è la prima zona bianca d'Italia. Nel resto del Paese, come sottolinea il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, marzo si prospetta difficile, con contagi in rialzo e nuove restrizioni. Si delinea, intanto, il nuovo piano vaccini: una crescita che punta tra 300mila e 500mila somministrazioni al giorno ad aprile, per raggiungere l'obiettivo di 19 milioni di vaccinazioni al mese Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 marzo 2021) Con la firma dell'ordinanza da parte del presidente Solinas, la Sardegna è la prima zona bianca d'Italia. Nel resto del Paese, come sottolinea il presidente della Conferenza delleStefano Bonaccini, marzo si prospetta difficile, con contagi in rialzo e nuove restrizioni. Si delinea, intanto, il nuovo piano: una crescita che punta tra 300mila e 500mila somministrazioni al giorno ad aprile, per raggiungere l'obiettivo di 19 milioni di vaccinazioni al mese

