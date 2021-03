Coronavirus, sono 877 i nuovi casi in Toscana (età media 41 anni) e 18 decessi (Di lunedì 1 marzo 2021) Ecco il bollettino della Regione di lunedì 1 marzo. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono 1.122 (45 in più rispetto a ieri, più 4,2%), Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 1 marzo 2021) Ecco il bollettino della Regione di lunedì 1 marzo. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi1.122 (45 in più rispetto a ieri, più 4,2%),

ilpost : A Auckland hanno trovato una nuova singola persona positiva al coronavirus. Visto che non sono riusciti a ricostrui… - ilpost : Chi sostiene di ritardare la seconda dose del #vaccino dice che aiuterebbe a compensare la scarsità dei vaccini, ma… - Corriere : Ma quali sono le differenze tra i principali vaccini? Qui il confronto tra AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen, S… - GMorenghi : RT @cris_cersei: Sapete quanto sono i malati Covid gravi in questo momento nel mondo? *90 mila* 90 mila... su SETTE MILIARDI. ??????? https:… - franser_real : Quali e quanti vaccini anti-Covid ci sono in Europa -