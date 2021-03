Coronavirus, sale l’incidenza negli Under 20: il report dell’Iss (Di lunedì 1 marzo 2021) Coronavirus, il report dell’Iss sull’età evolutiva: in crescita l’incidenza negli Under 20. ROMA – Coronavirus, pubblicato il report dell’Iss sull’età evolutiva. Il focus dell’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato una crescita a partire da fine gennaio dell’incidenza dei casi Covid negli Under 20. Numeri che, come riportato da La Repubblica, hanno superato per la prima volta dall’inizio della pandemia le fasce di popolazione più adulte. l’incidenza tra gennaio e febbraio è intorno ai 150 casi per 100mila abitanti. Il picco è registrato nell’età compresa tra i 13 e i 19 anni (circa 200 casi ogni 100mila abitanti), mentre nei più piccoli è minore. I dati ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021), ilsull’età evolutiva: in crescita20. ROMA –, pubblicato ilsull’età evolutiva. Il focus dell’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato una crescita a partire da fine gennaio deldei casi Covid20. Numeri che, come riportato da La Repubblica, hanno superato per la prima volta dall’inizio della pandemia le fasce di popolazione più adulte.tra gennaio e febbraio è intorno ai 150 casi per 100mila abitanti. Il picco è registrato nell’età compresa tra i 13 e i 19 anni (circa 200 casi ogni 100mila abitanti), mentre nei più piccoli è minore. I dati ...

