Coronavirus, le news. Il tasso sale al 7,7%. Miozzo: "Scuole chiuse in zona rossa". LIVE (Di lunedì 1 marzo 2021) Aumentano ancora le terapie intensive (+58) e i ricoveri nei reparti Covid (+474). Il tasso di positività sale al 7.7 %. Il ministro della Salute ha sottolineato come "da tutte le regioni arrivano segnalazioni di una curva che risale. Si delinea, intanto, il nuovo piano vaccini: una crescita che punta tra 300mila e 500mila somministrazioni al giorno ad aprile. Draghi nomina il generale Figliuolo nuovo commissario straordinario per l'emergenza al posto di Arcuri Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 marzo 2021) Aumentano ancora le terapie intensive (+58) e i ricoveri nei reparti Covid (+474). Ildi positivitàal 7.7 %. Il ministro della Salute ha sottolineato come "da tutte le regioni arrivano segnalazioni di una curva che ri. Si delinea, intanto, il nuovo piano vaccini: una crescita che punta tra 300mila e 500mila somministrazioni al giorno ad aprile. Draghi nomina il generale Figliuolo nuovo commissario straordinario per l'emergenza al posto di Arcuri

