Coronavirus, le news. Bollettino: 13.114 contagi e 246 decessi nelle ultime 24 ore. LIVE (Di lunedì 1 marzo 2021) Il tasso di positività balza al 7.7 %. Il ministro della Salute ha sottolineato come "da tutte le regioni arrivano segnalazioni di una curva che risale. Basta vedere i numeri dei contagi dell'ultima settimana, che sono cresciuti in maniera significativa rispetto alle settimane precedenti". Si delinea, intanto, il nuovo piano vaccini: una crescita che punta tra 300mila e 500mila somministrazioni al giorno ad aprile, per raggiungere l'obiettivo di 19 milioni di vaccinazioni al mese Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 marzo 2021) Il tasso di positività balza al 7.7 %. Il ministro della Salute ha sottolineato come "da tutte le regioni arrivano segnalazioni di una curva che risale. Basta vedere i numeri deidell'ultima settimana, che sono cresciuti in maniera significativa rispetto alle settimane precedenti". Si delinea, intanto, il nuovo piano vaccini: una crescita che punta tra 300mila e 500mila somministrazioni al giorno ad aprile, per raggiungere l'obiettivo di 19 milioni di vaccinazioni al mese

repubblica : Coronavirus Roma, Vaia (Spallanzani) shock: 'Qualcuno lavora perché il virus non finisca mai': Secondo il direttore… - ladyonorato : Trova l’errore: - repubblica : Oggi su Rep: ?? Coronavirus, dagli Usa arriva il quarto vaccino. “Solo una dose, sarà la svolta” [di Michele Bocci] - gazzettaReggioE : Coronavirus, Schizza l'incidenza dei casi in Emilia-Romagna: nella settimana dal 22 al 28 febbraio è di 346 contagi… - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania -