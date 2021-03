Coronavirus, la variante brasiliana preoccupa, i casi si moltiplicano nella Capitale: ecco le zone colpite (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ da giorni che l’attenzione che si aveva sul Coronavirus si è spostata sulle varianti dello stesso. Da quella inglese a quella brasiliana, ormai le varianti preoccupano. La variante brasiliana del Covid I casi della variante brasiliana si stanno moltiplicando e, dunque, preoccupano. Fino a ora si è registrato un caso a Ostia, uno in zona Marconi, uno nel centro storico e uno addirittura ad Acilia. Secondo gli ultimi rapporti dell’Istituto superiore di sanità, la zona maggiormente colpita sembra quella a sud della Capitale. Il campione del virus Il ceppo P.1, ovvero quello brasiliano, deriva da una mutazione che causa una maggiore trasmissibilità e una propensione alla reinfezione. Le persone che hanno contratto la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ da giorni che l’attenzione che si aveva sulsi è spostata sulle varianti dello stesso. Da quella inglese a quella, ormai le variantino. Ladel Covid Idellasi stanno moltiplicando e, dunque,no. Fino a ora si è registrato un caso a Ostia, uno in zona Marconi, uno nel centro storico e uno addirittura ad Acilia. Secondo gli ultimi rapporti dell’Istituto superiore di sanità, la zona maggiormente colpita sembra quella a sud della. Il campione del virus Il ceppo P.1, ovvero quello brasiliano, deriva da una mutazione che causa una maggiore trasmissibilità e una propensione alla reinfezione. Le persone che hanno contratto la ...

