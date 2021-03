Coronavirus: la variante brasiliana preccupa la Capitale (Di lunedì 1 marzo 2021) La Regione Lazio sarà di colore giallo anche questa settimana, ma a Roma c’è grande allarme per la variante brasiliana del Coronavirus. L’attenzione si è da giorni spostata proprio sulle varianti del Covid che stanno aumentando di numero in maniera importante. Nella Capitale i casi si stanno moltiplicando e proprio per tale motivo c’è grande appressione da parte della sanità locale e dei cittadini romani. variante brasiliana del Coronavirus nella Capitale Il numero di casi di variante brasiliana di Coronavirus a Roma sta crescendo notevolmente. Proprio per tale motivo sia i cittadini della Capitale sono sempre più preoccupati. Le autorità sanitarie stanno pensando a come riuscire ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 1 marzo 2021) La Regione Lazio sarà di colore giallo anche questa settimana, ma a Roma c’è grande allarme per ladel. L’attenzione si è da giorni spostata proprio sulle varianti del Covid che stanno aumentando di numero in maniera importante. Nellai casi si stanno moltiplicando e proprio per tale motivo c’è grande appressione da parte della sanità locale e dei cittadini romani.delnellaIl numero di casi didia Roma sta crescendo notevolmente. Proprio per tale motivo sia i cittadini dellasono sempre più preoccupati. Le autorità sanitarie stanno pensando a come riuscire ...

