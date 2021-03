Coronavirus, Johnson&Johnson parte in affanno negli Usa: a marzo dosi a singhiozzo. Nel Regno Unito nuovi casi di variante brasiliana (Di lunedì 1 marzo 2021) USA ANSA Fiale del vaccino Johnson&Johnson approvato dalla Fda negli Stati Uniti Tempi lunghi per le consegne di Johnson&Johnson Il vaccino Johnson&Johnson negli Stati Uniti rischia di entrare nel piano di somministrazioni più tardi di quanto sperato. Secondo il New York Times, i funzionari dell’amministrazione Biden hanno frenato gli entusiasmi dopo l’approvazione del vaccino anti Covid lo scorso fine settimana da parte della Fda, avvertendo che le consegne previste a marzo saranno particolarmente irregolari. Il contratto da 1 miliardi di dollari tra il governo americano e la casa farmaceutica prevede la consegna totale di 100 milioni di dosi entro giugno. Di queste però solo 3,9 milioni arriveranno questa settimana, mentre in quella successiva non sono previste consegne. Entro ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) USA ANSA Fiale del vaccino Johnson&Johnson approvato dalla FdaStati Uniti Tempi lunghi per le consegne di Johnson&Johnson Il vaccino Johnson&JohnsonStati Uniti rischia di entrare nel piano di somministrazioni più tardi di quanto sperato. Secondo il New York Times, i funzionari dell’amministrazione Biden hanno frenato gli entusiasmi dopo l’approvazione del vaccino anti Covid lo scorso fine settimana dadella Fda, avvertendo che le consegne previste asaranno particolarmente irregolari. Il contratto da 1 miliardi di dollari tra il governo americano e la casa farmaceutica prevede la consegna totale di 100 milioni dientro giugno. Di queste però solo 3,9 milioni arriveranno questa settimana, mentre in quella successiva non sono previste consegne. Entro ...

