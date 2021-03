Coronavirus, Iss: «Sale incidenza contagio tra under 20, sorpasso sugli adulti per la prima volta» (Di lunedì 1 marzo 2021) Per la prima volta il numero di contagi dei giovanissimi supera quello degli adulti. Il fenomeno si osserva dalla fine di gennaio e riguarda l'incidenza dei casi di Covid-19 nella fascia... Leggi su ilmattino (Di lunedì 1 marzo 2021) Per lail numero di contagi dei giovanissimi supera quello degli. Il fenomeno si osserva dalla fine di gennaio e riguarda l'dei casi di Covid-19 nella fascia...

