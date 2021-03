Coronavirus in Toscana: 18 morti (età media 78 anni), oggi 1 marzo. E 887 nuovi contagi (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono 18 i morti per Coronavirus di oggi, 1 marzo in Toscana. Si tratta di 14 uomini e 4 donne co n età media di 78 anni. I nuovi contagiati sono 887, ossia in calo rispetto ai giorni passati (860 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico) con età media di 41 anni (il 24% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono 18 iperdi, 1in. Si tratta di 14 uomini e 4 donne co n etàdi 78. Iati sono 887, ossia in calo rispetto ai giorni passati (860 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico) con etàdi 41(il 24% ha meno di 20, il 22% tra 20 e 39, il 31% tra 40 e 59, il 17% tra 60 e 79, il 6% ha 80o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana #1marzo ?? 877 nuovi casi ?? 12.273 tamponi ?? 1.122 ricoverati (+45 da ieri) ?? 172 tera… - infoitinterno : Coronavirus: 877 nuovi casi in Toscana, 18.465 positivi (+461), 172 in TI (+4), 18 deceduti (1 a Siena) - controradio : Coronavirus in Toscana: 877 nuovi casi, età media 41 anni e 18 decessi - - CittaPienza : ??Almeno fino al 7/03 saremo zona ROSSA. ?? NB: aperti gli ESTETISTI. ?? Si applica l'Ordinanza del Presidente dell… - infoitinterno : Coronavirus: 877 nuovi casi e 18 decessi in Toscana -