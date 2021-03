Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di lunedì 1 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 1° marzo Come ogni lunedì numeri in salita in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 13.114 su oltre 170mila tamponi. Tasso di positività intorno al 7,7%. Se si considerano solo i molecolari sale intorno al 13%. In leggera salita sia gli ingressi in terapia intensiva (171) che i decessi (248). Continua ad aumentare la pressione sui servizi sanitari, ma sui numeri pesa ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 1° marzo Come ogni lunedì numeri in salita in. I nuovi casi nelle24 ore sono 13.114 su oltre 170mila tamponi. Tasso di positività intorno al 7,7%. Se si considerano solo i molecolari sale intorno al 13%. In leggera salita sia gli ingressi in terapia intensiva (171) che i decessi (248). Continua ad aumentare la pressione sui servizi sanitari, ma sui numeri pesa ...

