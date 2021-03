Coronavirus in Italia, il bollettino del primo marzo: 13.114 nuovi positivi (Di lunedì 1 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì primo marzo 2021, registrano 13.114 casi e 246 vittime. Ancora alto il numero dei nuovi positivi giornalieri, salgono di nuovo i decessi rispetto a ieri. Tasso di positività al 7,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 424.333 con un incremento di 1.966 casi. 171 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 10.894 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.638 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, lunedì2021, registrano 13.114 casi e 246 vittime. Ancora alto il numero deigiornalieri, salgono di nuovo i decessi rispetto a ieri. Tasso dità al 7,8%. Gli aggiornamenti Gli attualiinsono un totale di 424.333 con un incremento di 1.966 casi. 171 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 10.894 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e rimane ancora sotto i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 18.638 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e ...

