Coronavirus | il Presidente Fontana ha firmato tre ordinanze

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il Governatore della Regione Lombardia Attiliohache porteranno altri 49 comuni in zona arancione rinforzato. Covid, Lombardia: altri 49 comuni passano in zona arancione rinforzato su Notizie.it.

protezionecivit : Francesco Paolo Figliuolo è il nuovo Commissario per l’emergenza Covid. Il presidente del Consiglio Draghi ha sosti… - Assoprom : Il settore degli articoli pubblicitari è tra quelli pesantemente colpiti dalla crisi coronavirus. Il Presidente di… - RaiNews : Il presidente della #Lombardia Fontana ha firmato le ordinanze #coronavirus - HariSel95300131 : Eh, ma non si può dire Presidente! Ci sono quelli del politically correct...il virus si prende solo nelle osterie… - LaNotiziaQuoti : Pd e M5S sono pronti a presentare una mozione che suggerisce alla presidente della Regione Tesei di chiedere aiuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Presidente

Il Sole 24 ORE

Brasilia, 01 mar 20:55 - Ildel Consiglio nazionale dei segretari della salute del Brasile (Conass), Carlos Lula, ha ...omogenee e più efficaci per contenere la diffusione del. Il ...... 18 di loro erano poi stati multati e indagati per una mezza dozzina di reati: da istigazione a delinquere a istigazione a disobbedire alle leggi, da offesa all'onore e al prestigio del...Lo scrive Gianni Romito, presidente dell’Associazione pugliese persone para-tetraplegiche e degli atleti disabili dell’Hbari2003 onlus, in una nota indirizzata a Michele Emiliano, Pier Luigi Lopalco e ...Sono 13.114 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 1 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Si registrano altri 246 morti, un dato che port ...