Coronavirus, il bollettino di oggi 1 marzo: 13.114 nuovi casi e 246 morti (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono stati 170.633 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 7. Ieri erano stati 17.455 i nuovi casi e 192 i decessi Leggi su repubblica (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono stati 170.633 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 7. Ieri erano stati 17.455 ie 192 i decessi

