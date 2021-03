Coronavirus, è morto a 49 anni il capitano della Marina Alfredo De Carlo. Era ricoverato da tre settimane (Di lunedì 1 marzo 2021) Il capitano di corvetta Alfredo De Carlo, di 49 anni è morto oggi a causa del Covid-19. Nato a Taranto e residente a Massafra, l’ufficiale prestava servizio al Comando Mariscuola di Taranto. Il 9 febbraio aveva scoperto di essere positivo al virus ed era stato ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata, dove è morto dopo un aggravamento del suo quadro clinico. Il capitano non aveva altre patologie ed era attivo nel campo del volontariato come donatore di sangue. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e tutto il personale del ministero della Difesa hanno inviato un messaggio di condoglianze al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Ildi corvettaDe, di 49oggi a causa del Covid-19. Nato a Taranto e residente a Massafra, l’ufficiale prestava servizio al Comando Mariscuola di Taranto. Il 9 febbraio aveva scoperto di essere positivo al virus ed era statoall’ospedale Santissima Annunziata, dove èdopo un aggravamento del suo quadro clinico. Ilnon aveva altre patologie ed era attivo nel campo del volontariato come donatore di sangue. Il ministroDifesa Lorenzo Guerini e tutto il personale del ministeroDifesa hanno inviato un messaggio di condoglianze al Capo di Stato MaggioreMilitare, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. ...

