Coronavirus, cambia il colore delle Regioni. In Grecia la prima isola Covid-free. In arrivo il primo vaccino e-Vax – LIVE (Di lunedì 1 marzo 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 8.45 – cambia il colore delle Regioni, cosa si può fare oggi. Le regole dal 1 marzo 22.10 – In Grecia la prima isola Covid-free In Grecia la prima isola Covid-free. A Kastellorizo tutti gli abitanti sono stati vaccinati. Il Paese ellenico ha attuato una strategia diversa dalle altre: dare la precedenza a tutti i posti turistici per far ripartire l’economia la prossima ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del19. 8.45 –il, cosa si può fare oggi. Le regole dal 1 marzo 22.10 – InlaInla. A Kastellorizo tutti gli abitanti sono stati vaccinati. Il Paese ellenico ha attuato una strategia diversa dalle altre: dare la precedenza a tutti i posti turistici per far ripartire l’economia la prossima ...

louisfornellist : #Coronavirus, #Draghi cambia tutto sui #vaccini. Dose unica e #Arcuri scavalacato - - PalermoToday : Sardegna in zona bianca, c'è l'ordinanza: che cosa cambia davvero da oggi - Loreto_1910 : RT @ReitheraSrl: Le varianti virali del #Coronavirus sono al centro dell’attenzione degli scienziati e dell’opinione pubblica. Sono più per… - zazoomblog : Iacopo Melio ha sconfitto il coronavirus dopo 2 mesi: “Ti cambia non si torna più come prima” - #Iacopo #Melio… - varesenews : In Svizzera le prime “riaperture prudenti”, cosa cambia da lunedì 1 marzo -