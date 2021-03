Coronavirus, balzo dei ricoveri giornalieri in terapia intensiva: 171 (ieri 131). Sono 246 i decessi (Di lunedì 1 marzo 2021) Il bollettino del 1° marzo Tornano a salire i decessi da Coronavirus: stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile Sono 246 quelli segnalati in Italia nelle ultime 24 ore. ieri erano state registrate 192 morti per Covid, il giorno prima 280. I casi positivi salgono a quota 2.887.097 con +13.114 nuovi positivi. Sono 424.333 le persone attualmente positive in Italia. La situazione negli ospedali italiani Tra i dati più significativi di oggi c’è l’aumento negli ingressi in terapia intensiva: Sono +171 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri quando erano stati +131 (il giorno prima +163). Il totale di persone ricoverate in rianimazione adesso è 2.289, quelle ricoverate con sintomi 19.112 mentre le persone in ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Il bollettino del 1° marzo Tornano a salire ida: stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile246 quelli segnalati in Italia nelle ultime 24 ore.erano state registrate 192 morti per Covid, il giorno prima 280. I casi positivi salgono a quota 2.887.097 con +13.114 nuovi positivi.424.333 le persone attualmente positive in Italia. La situazione negli ospedali italiani Tra i dati più significativi di oggi c’è l’aumento negli ingressi in+171 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto aquando erano stati +131 (il giorno prima +163). Il totale di persone ricoverate in rianimazione adesso è 2.289, quelle ricoverate con sintomi 19.112 mentre le persone in ...

