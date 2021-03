Coronavirus, allarme Iss sui giovani: “Da fine gennaio più casi tra gli under 20 e meno tra gli adulti. È la prima volta da inizio pandemia” (Di lunedì 1 marzo 2021) Per la prima volta dall’inizio della pandemia, l’incidenza dei contagi da Coronavirus accertati tra i giovani (sotto i 20 anni) ha superato quella tra gli adulti. Il sorpasso è avvenuto a partire dalla fine di gennaio e si è consolidato nel mese di febbraio. Lo rileva l’Istituto superiore di sanità nel “Focus sull’età evolutiva” presentato venerdì scorso al Comitato tecnico scientifico. Un dato che conferma l’impatto crescente del Covid nelle scuole, complici anche le varianti, e che ha certamente pesato nella decisione degli esperti di chiedere al governo di passare alla didattica a distanza nelle zone più colpite. La preoccupazione riguarda anche gli assembramenti che si sono verificati negli scorsi weekend in diverse città italiane. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Per ladall’della, l’incidenza dei contagi daaccertati tra i(sotto i 20 anni) ha superato quella tra gli. Il sorpasso è avvenuto a partire dalladie si è consolidato nel mese di febbraio. Lo rileva l’Istituto superiore di sanità nel “Focus sull’età evolutiva” presentato venerdì scorso al Comitato tecnico scientifico. Un dato che conferma l’impatto crescente del Covid nelle scuole, complici anche le varianti, e che ha certamente pesato nella decisione degli esperti di chiedere al governo di passare alla didattica a distanza nelle zone più colpite. La preoccupazione riguarda anche gli assembramenti che si sono verificati negli scorsi weekend in diverse città italiane. ...

RaiNews : L'allarme del Cnr: 'Epidemia in crescita esponenziale' - fanpage : 'Dobbiamo prepararci ad una situazione in cui dovremo vaccinarci per anni al causa delle varianti del Covid-19' Ang… - clikservernet : Coronavirus, allarme Iss sui giovani: “Da fine gennaio più casi tra gli under 20 e meno tra gli adulti. È la prima… - Noovyis : (Coronavirus, allarme Iss sui giovani: “Da fine gennaio più casi tra gli under 20 e meno tra gli adulti. È la prima… - gisellebardot : RT @Libero_official: #Speranza lancia l'allarme sull'aumento dei contagi da #Coronavirus: 'Le prossime settimane non saranno facili. Bisogn… -