Conte nel M5S avrà un ruolo di primo piano. All’ex premier il compito di avviare un progetto rifondativo. “Il Movimento sarà la forza trainante della transizione ecologica e digitale” (Di lunedì 1 marzo 2021) Non c’è ancora la formula precisa, ma Giuseppe Conte avrà un ruolo di primo piano nel Movimento 5 Stelle. Questo l’esito del vertice che si è tenuto ieri all’Hotel Forum, a Roma, e durato circa 4 ore (leggi l’articolo). Presenti, oltre allo stesso ex premier e al garante del Movimento, Beppe Grillo, tra gli altri Vito Crimi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il presidente della Camera Roberto Fico, i capigruppo al Senato e alla Camera, Ettore Licheri e Davide Crippa, l’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, mentre il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli era collegato in videconferenza. Ora si apre il fronte di una possibile modifica statutaria e dell’eventuale via libera degli iscritti tramite la piattaforma Rousseau. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Non c’è ancora la formula precisa, ma Giuseppeundinel5 Stelle. Questo l’esito del vertice che si è tenuto ieri all’Hotel Forum, a Roma, e durato circa 4 ore (leggi l’articolo). Presenti, oltre allo stesso exe al garante del, Beppe Grillo, tra gli altri Vito Crimi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il presidenteCamera Roberto Fico, i capigruppo al Senato e alla Camera, Ettore Licheri e Davide Crippa, l’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede, mentre il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli era collegato in videconferenza. Ora si apre il fronte di una possibile modifica statutaria e dell’eventuale via libera degli iscritti tramite la piattaforma Rousseau. ...

