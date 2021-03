Contanti e tracciabilità | ecco dove c’è la fregatura | che cosa si può fare per evitare la batosta

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 1 marzo 2021) Attenzione all’uso dei. Per ottenere la detrazione serve la, quindi non si può pagare inaltrimenti la detrazione è persa. Non basta però pagare con carte di credito o bonifici carte di debito e prepagate, assegni bancari e circolari. Bisogna conservare la documentazione di pagamento. Altrimenti addio a detrazione. Una misura quest’ultima che viene utilizzata per le spese mediche che sono detraibili al 19%. Occhio alla dichiarazione dei redditi: i fari puntati sui pagamenti., quali documenti presentare al Caf Si legge ancora sul Giornale. Oltre al documento che dimostri la spesa effettuata (fattura o scontrino “parlante”), ci sono altri documenti da allegare. «Bisognerà presentare al Caf o al professionista i documenti che colleghino la spesa alla propria identità. E a ...