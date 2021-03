Conferenza stampa presentazione Sanremo 2021, annunciata la super ospite Laura Pausini (Di lunedì 1 marzo 2021) Si è appena conclusa la Conferenza stampa di presentazione della 71° edizione del Festival di Sanremo, che si terrà a partire da domani 2 marzo 2021. Nella cornice del Casinò di Sanremo, si apre con le congratulazioni a Laura Pausini per la vittoria del Golden Globe per la miglior canzone originale “Io Si” colonna sonora del film “La Vita Davanti A Se”. Il direttore artistico apre l’intervento con la notizia della riapertura dei teatri e dei cinema del prossimo 27 marzo “Sono felice di portare cinque serate di intrattenimento e di serenità con Fiorello e gli artisti” . Il vicedirettore di RaiUno, Claudio Fasulo racconta l’investimento e l’apporto effettuato dalla Rai che lavora ai massimi livelli. Su Raiplay ci saranno tutti i contenuti video dalle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Si è appena conclusa ladidella 71° edizione del Festival di, che si terrà a partire da domani 2 marzo. Nella cornice del Casinò di, si apre con le congratulazioni aper la vittoria del Golden Globe per la miglior canzone originale “Io Si” colonna sonora del film “La Vita Davanti A Se”. Il direttore artistico apre l’intervento con la notizia della riapertura dei teatri e dei cinema del prossimo 27 marzo “Sono felice di portare cinque serate di intrattenimento e di serenità con Fiorello e gli artisti” . Il vicedirettore di RaiUno, Claudio Fasulo racconta l’investimento e l’apporto effettuato dalla Rai che lavora ai massimi livelli. Su Raiplay ci saranno tutti i contenuti video dalle ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Sanremo 2021, Amadeus: "Laura Pausini ospite mercoledì" Il festival dell'era pandemia inizia con la rituale conferenza stampa del lunedì. Stavolta con la stragrande maggioranza dei giornalisti collegati in streaming e non in presenza. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta introduce al Festival nella ...

Sanremo: Laura Pausini ospite all'Ariston mercoledì "Mi complimento come persona che la conosce da tanti anni e ci tengo tanto a dirvi che Laura Pausini sarà con noi all'Ariston mercoledì sera". Lo annuncia Amadeus nella conferenza stampa di apertura del festival. "Verrà a cantare Io sì, il brano con cui questa notte ha vinto il Golden Globe. Sono emozionato, è l'artista più internazionale che abbiamo". "Sto vivendo ...

Sanremo: Laura Pausini ospite all'Ariston mercoledì Lo annuncia Amadeus nella conferenza stampa di apertura del festival. "Verrà a cantare Io sì, il brano con cui questa notte ha vinto il Golden Globe. Sono emozionato, è l'artista più internazionale ...

Il festival dell'era pandemia inizia con la rituale conferenza stampa del lunedì. Stavolta con la stragrande maggioranza dei giornalisti collegati in streaming e non in presenza. Il direttore di Rai1 Stefano Coletta introduce al Festival nella ...