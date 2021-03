Conferenza stampa Pirlo: “Crediamo allo scudetto. Su Arthur, Fagioli e Morata…” (Di lunedì 1 marzo 2021) Conferenza stampa Pirlo – Turno infrasettimanale di Serie A. Dopo i punti persi a Verona la Juventus sfida lo Spezia all’Allianz Stadium di Torino. Vietato sbagliare per gli uomini di Pirlo che si trovano a -10 dalla vetta della classifica. Il tecnico come ogni vigilia ha parlato in Conferenza stampa, ecco le sue parole. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico SPEZIA – “Lo Spezia sta facendo un grandissimo campionato, sta dimostrando di giocarsela alla pari con tutte le squadre. Sarà una partita importante e difficile, dobbiamo riscattare i due persi sabato a Verona e continuare a lottare per lo scudetto”. RIMONTA – “Sappiamo che siamo stati raggiunti in quattro partite, ognuna è stata diversa. Ci ha fatto male ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 1 marzo 2021)– Turno infrasettimanale di Serie A. Dopo i punti persi a Verona la Juventus sfida lo Spezia all’Allianz Stadium di Torino. Vietato sbagliare per gli uomini diche si trovano a -10 dalla vetta della classifica. Il tecnico come ogni vigilia ha parlato in, ecco le sue parole., le parole del tecnico SPEZIA – “Lo Spezia sta facendo un grandissimo campionato, sta dimostrando di giocarsela alla pari con tutte le squadre. Sarà una partita importante e difficile, dobbiamo riscattare i due persi sabato a Verona e continuare a lottare per lo”. RIMONTA – “Sappiamo che siamo stati raggiunti in quattro partite, ognuna è stata diversa. Ci ha fatto male ...

