Con la nascita del MITE possiamo costruire un Paese più moderno e sostenibile (Di lunedì 1 marzo 2021) Le battaglie del MoVimento 5 Stelle per uno sviluppo sempre più sostenibile e moderno trovano conferma nella creazione del ministero della Transizione ecologica. Non si tratta di un semplice dicastero, ma di un vero cambio di paradigma nell'affrontare le tematiche ambientali, mettendo in campo delle politiche in grado di migliorare il futuro del Paese. Un risultato importante, ottenuto grazie alla proposta del nostro garante Beppe Grillo e di tutto il MoVimento 5 Stelle, accolta con favore dal premier Mario Draghi. La portata di questa decisione è storica. Il MITE ha infatti assorbito le competenze sull'energia che erano in capo al ministero dello Sviluppo economico e ora, a differenza del passato, avrà piena autonomia per concentrare la sua azione sulla politica energetica, l'economia circolare, la mobilità ...

