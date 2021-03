Comunali Napoli, Bassolino: “No rinvii, chi pensa di ‘spompare’ candidati sbaglia palazzo” (Di lunedì 1 marzo 2021) NAPOLI – “L’augurio di tanti è che le prossime elezioni comunali si possano tenere nei tempi previsti“. Lo chiede Antonio Bassolino, candidato sindaco di Napoli. In un post su Facebook, l’ex governatore della Campania scrive che “è interesse della città, messa davvero molto male, impegnare le sue forze migliori per risollevarla da una crisi senza precedenti. Se poi qualcuno punta a un rinvio di mesi sperando così di spompare, come si legge, chi già si è candidato allora ha sbagliato palazzo: per quanto mi riguarda sono allenato alle corse di diversa lunghezza e sono specialista del passo dopo passo”. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) NAPOLI – “L’augurio di tanti è che le prossime elezioni comunali si possano tenere nei tempi previsti“. Lo chiede Antonio Bassolino, candidato sindaco di Napoli. In un post su Facebook, l’ex governatore della Campania scrive che “è interesse della città, messa davvero molto male, impegnare le sue forze migliori per risollevarla da una crisi senza precedenti. Se poi qualcuno punta a un rinvio di mesi sperando così di spompare, come si legge, chi già si è candidato allora ha sbagliato palazzo: per quanto mi riguarda sono allenato alle corse di diversa lunghezza e sono specialista del passo dopo passo”.

