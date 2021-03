Commissario Covid: fuori Arcuri, Draghi nomina il generale Figliuolo (Di lunedì 1 marzo 2021) Il premier Mario Draghi ha nominato il nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, che prenderà il posto di Domenico Arcuri. Si tratta di Francesco Paolo Figliuolo, un alpino, generale di Corpo d’Armata. “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19”, si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa di Palazzo Chigi. “A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”, conclude la ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021) Il premier Mariohato il nuovostraordinario per l’emergenza-19, che prenderà il posto di Domenico. Si tratta di Francesco Paolo, un alpino,di Corpo d’Armata. “Il Presidente del Consiglio, Mario, hato ildi Corpo d’Armata Francesco Paolonuovostraordinario per l’emergenza-19”, si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa di Palazzo Chigi. “A Domenicoi ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”, conclude la ...

