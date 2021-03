Come prenotare il vaccino anti-Covid nella propria Regione (Di lunedì 1 marzo 2021) (foto: V-3-8-N-1/da Pixabay)La campagna di vaccinazione degli ultraottantenni residenti al di fuori delle Rsa è partita in tutte le Regioni ma con modalità diverse, e alcune hanno già aperto canali per l’immunizzazione di altre categorie prioritarie Come personale scolastico docente e non docente. Abbiamo raccolto le indicazioni principali e i riferimenti Regione per Regione. Abruzzo L’Abruzzo continua la raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti-Covid tramite la propria piattaforma online. Da qui si può accedere alle pagine riservate al personale docente e non docente delle scuole e università abruzzesi, al personale dei centri di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo, al personale asili nido pubblici e privati, agli operatori sanitari ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021) (foto: V-3-8-N-1/da Pixabay)La campagna di vaccinazione degli ultraottantenni residenti al di fuori delle Rsa è partita in tutte le Regioni ma con modalità diverse, e alcune hanno già aperto canali per l’immunizzazione di altre categorie prioritariepersonale scolastico docente e non docente. Abbiamo raccolto le indicazioni principali e i riferimentiper. Abruzzo L’Abruzzo continua la raccolta delle manifestazioni di interesse alla vaccinazionetramite lapiattaforma online. Da qui si può accedere alle pagine riservate al personale docente e non docente delle scuole e università abruzzesi, al personale dei centri di formazione accreditati dallaAbruzzo, al personale asili nido pubblici e privati, agli operatori sanitari ...

fiftycb : RT @webecodibergamo: Il Comune di Bergamo ha organizzato il servizio di trasporto gratuito gli anziani con più di 80 anni, anche con disabi… - webecodibergamo : Il Comune di Bergamo ha organizzato il servizio di trasporto gratuito gli anziani con più di 80 anni, anche con dis… - germanaluciani : Il Mausoleo di Augusto a Roma: come prenotare una visita al monumento - Giulia37488494 : @ASLRm3 Ho telefonato da questa mattina più volte in tutte le sedi del municipio XII. Non mi ha mai risposto nessun… - laiandr : @WebPoste sto cercando di prenotare un ritiro ma mi chiede la lettera di vettura come devo fare? -