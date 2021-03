Come mettere la mascherina per evitare dolore alle orecchie: il trucchetto geniale (Di lunedì 1 marzo 2021) Ecco Come indossare la mascherina in modo da evitare il fastidioso dolore che si crea dietro le orecchie. Mettila così, il trucchetto è geniale! Come indossare la mascherina senza dolore alle orecchie (fonte Pixabay)Indossare la mascherina è ormai obbligatorio quasi ovunque. Eppure sono ancora molto i fastidi che questa genera: dalle impurità della pelle agli occhiali che si appannano. Ma a chi non capita che, dopo ore con indosso la mascherina, inizi a far male la zona appena dietro le orecchie? Ecco allora un trucchetto facile e geniale per mettere la ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Eccoindossare lain modo dail fastidiosoche si crea dietro le. Mettila così, ilindossare lasenza(fonte Pixabay)Indossare laè ormai obbligatorio quasi ovunque. Eppure sono ancora molto i fastidi che questa genera: dimpurità della pelle agli occhiali che si appannano. Ma a chi non capita che, dopo ore con indosso la, inizi a far male la zona appena dietro le? Ecco allora unfacile eperla ...

trash_italiano : Alba Parietti: '#Sanremo2021 senza di me è come Natale senza l’albero', poi propone di mettere un suo cartonato in… - borghi_claudio : @FrancescaToesca Come se fosse la prima volta. Andate a vedervi i tweet del 2018... All'epoca la regia era di CPI..… - Nyna87 : @welpofMinerva Perché la gente da buoni consigli, sentendosi come Gesù nel tempio. Semplicemente mettere totalmente… - chiamamiicarus : @AtotheRtotheY @aowithkindness io la penso come te, ma non voglio ritrovarmi gente che mi attacca, quindi ho deciso… - LvnaSt0rta : @Bugheadendgam @pesciperlavita Sì ma anche se fosse insultarlo non ha senso perché una persona single può fare quel… -