Come cambia il commercio in città? Bergamo tiene, nonostante il Covid (Di lunedì 1 marzo 2021) Come cambia il commercio nelle città? È la domanda e l’inizio dell’indagine sulla “Demografia d’impresa” che Confcommercio esegue ogni anno dal 2012. In particolare, oggetto dell’osservazione sono 120 città medio-grandi, cioè tutti i capoluoghi di provincia Come Bergamo (ed ex capoluoghi), più 10 comuni di media dimensione. La disaggregazione riguarda 13 aree di attività economica: 9 del commercio fisso al dettaglio, cui si aggiungono il commercio ambulante, l’area dell’alloggio e quella della ristorazione, cioè bar e ristoranti; per completezza c’è anche la voce «altro commercio» che riguarda sostanzialmente le società che vendono online e porta a porta, i distributori automatici e le vendite per ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 marzo 2021)ilnelle? È la domanda e l’inizio dell’indagine sulla “Demografia d’impresa” che Confesegue ogni anno dal 2012. In particolare, oggetto dell’osservazione sono 120medio-grandi, cioè tutti i capoluoghi di provincia(ed ex capoluoghi), più 10 comuni di media dimensione. La disaggregazione riguarda 13 aree di attività economica: 9 delfisso al dettaglio, cui si aggiungono ilambulante, l’area dell’alloggio e quella della ristorazione, cioè bar e ristoranti; per completezza c’è anche la voce «altro» che riguarda sostanzialmente le società che vendono online e porta a porta, i distributori automatici e le vendite per ...

