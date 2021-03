Come anticipato a TPI, Mariastella Gelmini lascia il consiglio comunale di Milano (Di lunedì 1 marzo 2021) Mariastella Gelmini è stata di parola. Nei giorni scorsi TPI l’aveva sollecitata in merito al suo doppio ruolo di ministro e consigliera comunale di Milano: una duplicità consentita dalla legge, ma confliggente con il buon senso. Dopo aver annunciato una decisione nel giro di pochi giorni, oggi la neoministra per gli Affari regionali e le Autonomie spiega: “Il lavoro nell’esecutivo guidato dal presidente Draghi richiede un impegno quotidiano e costante, credo sia necessario dedicargli tutte le mie energie Ho deciso, con rammarico, di lasciare il consiglio comunale di Milano, dopo 5 anni di progetti e battaglie condotte dai banchi dell’opposizione. Mi dimetto augurando ai milanesi di poter riconquistare, superata la pandemia, il protagonismo e la ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021)è stata di parola. Nei giorni scorsi TPI l’aveva sollecitata in merito al suo doppio ruolo di ministro e consiglieradi: una duplicità consentita dalla legge, ma confliggente con il buon senso. Dopo aver annunciato una decisione nel giro di pochi giorni, oggi la neoministra per gli Affari regionali e le Autonomie spiega: “Il lavoro nell’esecutivo guidato dal presidente Draghi richiede un impegno quotidiano e costante, credo sia necessario dedicargli tutte le mie energie Ho deciso, con rammarico, dire ildi, dopo 5 anni di progetti e battaglie condotte dai banchi dell’opposizione. Mi dimetto augurando ai milanesi di poter riconquistare, superata la pandemia, il protagonismo e la ...

