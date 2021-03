Colori delle Regioni | ecco la mappa dell’Italia da oggi lunedì 1 marzo 2021

(Di lunedì 1 marzo 2021), come cambia la cartinada. Diverse le novità: tra queste l’introduzione per la prima volta di una zona bianca (Sardegna) mentre diversi sono stati i passaggi dalla zona gialla a quella arancione.allora il dettaglio. , cosa cambia Il ministro della Salute, Roberto Speranza, il 27 febbraioha firmato, sulla base dei dati eindicazioni della Cabina di regia, cinque nuove Ordinanze volte a contenere la diffusione dell’epidemia da nuovo coronavirus. Le Ordinanze entreranno in vigore da. La prima Ordinanza conferma per ulteriori quindici ...

Italia aNel resto del Paese, come sottolinea il presidente della ConferenzaRegioni Stefano Bonaccini, il marzo di prospetta difficile e si apre con la penisola divisa in 4: ...regioni dall'1 marzo Complessivamente, quindi, la ripartizioneRegioni e Province Autonome nelle diverse zone in base ai livelli di rischio a partire dal 1 marzo 2021 è la ...Le Regioni hanno dei nuovi colori, sono aumentate quelle arancioni, ci sono due Regioni rosse e una diventa bianca (per la prima molta in Italia). Da oggi, lunedì 1 marzo, entrano in vigore i divieti ...Oggi è la Giornata delle malattie rare e per questo motivo la Rocca resta colorata di verde, rosa e blu, i colori di Uniamo, la Federazione italiana delle malattie rare che ha deciso di promuovere l’i ...