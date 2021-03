Clamoroso Barcellona, polizia in sede per il caso Barçagate: arrestato Bartomeu (Di lunedì 1 marzo 2021) Importanti novità sul caso Barçagate.Riparte il Barcagate, dopo essere stata congelata a causa della pandemia di Coronavirus. Proprio questa mattina la polizia regionale della Catalogna, ha perquisito la sede del Barcellona per far luce sull'inchiesta secondo cui il club blaugrana avrebbe utilizzato una società terza - a libro paga - per screditare sui social network tutti quelli che si erano opposti alla linea di Josep Maria Bartomeu. Ad essere inclusi anche giocatori come Messi, Xavi e Pique'. Secondo "Cadena Ser", le forze dell'ordine, hanno acquisito del materiale per far luce sulla vicenda.L'irruzione della polizia catalana nella sede del Barcellona, si sarebbe conclusa con l'arresto di Josep Maria Bartomeu, del ... Leggi su mediagol (Di lunedì 1 marzo 2021) Importanti novità sul.Riparte il Barcagate, dopo essere stata congelata a causa della pandemia di Coronavirus. Proprio questa mattina laregionale della Catalogna, ha perquisito ladelper far luce sull'inchiesta secondo cui il club blaugrana avrebbe utilizzato una società terza - a libro paga - per screditare sui social network tutti quelli che si erano opposti alla linea di Josep Maria. Ad essere inclusi anche giocatori come Messi, Xavi e Pique'. Secondo "Cadena Ser", le forze dell'ordine, hanno acquisito del materiale per far luce sulla vicenda.L'irruzione dellacatalana nelladel, si sarebbe conclusa con l'arresto di Josep Maria, del ...

