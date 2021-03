Cinema: Golden Globe a Laura Pausini per la miglior canzone da film (Di lunedì 1 marzo 2021) L'annuncio arriva in diretta, portato dalla Nbc: Golden Globe per Laura Pausini. «Io Sì», da La vita davanti a sé di Edoardo Ponti è la migliore canzone originale del 2020. La canzone è frutto di una collaborazione di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi. "Grazie mille" ha detto Laura nel corso della diretta sulla Nbc L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 marzo 2021) L'annuncio arriva in diretta, portato dalla Nbc:per. «Io Sì», da La vita davanti a sé di Edoardo Ponti è laoriginale del 2020. Laè frutto di una collaborazione di Diane Warren,e Niccolò Agliardi. "Grazie mille" ha dettonel corso della diretta sulla Nbc L'articolo proviene da Firenze Post.

