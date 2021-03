dariofrance : «Riapertura di cinema e teatri, l’Italia sia la prima: sono luoghi sicuri»- - matteosalvinimi : #Salvini: Occorre programmare per le prossime settimane un progressivo ritorno alla normalità. Condivido idea del m… - matteosalvinimi : #Salvini: d’accordo col ministro Franceschini che vuole riaprire teatri e cinema, con rigorosi protocolli sono luog… - TV7Benevento : **Cinema: Franceschini, 'vittoria Pausini a Golden Globes onora l’Italia'**... - marcoagosti : RT @LaPresse_news: Franceschini: “Oggi Dpcm con riapertura cinema e teatri dal 27 marzo” -

Ultime Notizie dalla rete : **Cinema Franceschini

' e sono stati i settori più colpiti , la cultura tornerà più importante di prima, come il turismo, ma il tema era attraversare il deserto, abbiamo fatto il possibile', ricorda. 'Non ..."Stiamo andando verso le riaperture del 27 marzo, del teatro e del, con un protocollo molto dettagliato, il Dpcm verrà firmato probabilmente oggi " afferma Dario, ministro della ...Questa mattina Dario Franceschini, il Ministro della Cultura ... La riapertura del 27 marzo “Il settore del teatro e del cinema chiedeva giustamente da tanto tempo una riapertura anche con delle ..."Evviva il Festival di Sanremo". Intervistato a Radio Non Stop News su Rtl 102.5, il ministro della cultura applaude alla kermesse nazionale che partirà domani dalla città dei fiori. E dopo le polemic ...