Cineca, sugli aiuti di Stato ora indaga l’Europa. In Italia il consorzio è stato condannato già tre volte: questa volta la multa sarebbe al Paese (Di lunedì 1 marzo 2021) condannato per aiuto di stato in Italia, il gigante dell’informatica Cineca finisce sotto la lente dell’Ue. La Commissione Europea ha aperto oggi un’indagine approfondita su presunti aiuti al consorzio inter-universitario che associa 93 enti tra università, ministeri e istituzioni pubbliche nello sviluppo e nella fornitura di servizi It. Bruxelles si muove dopo aver ricevuto una segnalazione ma anche in forza delle pronunce avvenute in Italia, tutte sfavorevoli all’ente per il supercalcolo e i servizi informatici di stato: Cineca è infatti stato condannato per questo motivo tre volte tra Tar, Consiglio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021)per aiuto diin, il gigante dell’informaticafinisce sotto la lente dell’Ue. La Commissione Europea ha aperto oggi un’indagine approfondita su presuntialinter-universitario che associa 93 enti tra università, ministeri e istituzioni pubbliche nello sviluppo e nella fornitura di servizi It. Bruxelles si muove dopo aver ricevuto una segnalazione ma anche in forza delle pronunce avvenute in, tutte sfavorevoli all’ente per il supercalcolo e i servizi informatici diè infattiper questo motivo tretra Tar, Consiglio di ...

Perché la Commissione Ue sfruculia il consorzio interuniversitario Cineca

La Commissione di Bruxelles ha aperto un'inchiesta per valutare se i finanziamenti dell'Italia in favore del consorzio Cineca sono in linea con le norme europee sugli aiuti di Stato. Ecco conti e vertici di Cineca. La Commissione Europea ha aperto un' inchiesta per valutare se i finanziamenti dell'Italia in favore del ...

Ue: inchiesta approfondita su finanziamenti Italia a Cineca per servizi informatici

La Commissione Ue ha aperto un'inchiesta approfondita per valutare se certe misure dell'Italia a favore di Cineca sono in linea con le norme europee sugli aiuti di Stato. Cineca e' un consorzio non profit di cui fanno parte il ministero dell'istruzione (Miur), 69 universita' e 22 istituzioni nazionali. Il caso nasce da una denuncia.

La Commissione di Bruxelles ha aperto un'inchiesta per valutare se i finanziamenti dell'Italia in favore del consorzio sono in linea con le norme sugli aiuti di Stato.