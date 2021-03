Cina: la banca centrale immette liquidità per 1,5 miliardi di dollari (Di lunedì 1 marzo 2021) La banca centrale cinese dunque ha immesso 10 miliardi di yuan (circa 1,5 miliardi di dollari) di pronti contro termine per mantenere una liquidità ragionevolmente ampia nel sistema bancario L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 marzo 2021) Lacinese dunque ha immesso 10di yuan (circa 1,5di) di pronti contro termine per mantenere unaragionevolmente ampia nel sistemario L'articolo proviene da Firenze Post.

