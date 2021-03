Cina e diritti umani, se l’Ue gira la testa. Il commento di Harth (Di lunedì 1 marzo 2021) “Veränderung durch Handel – Cambiamento attraverso il commercio”. L’adagio degli anni ’90, diventato mantra della politica estera mercantilista tedesca – e per estensione europea, viene ormai smentito ogni giorno dai rapporti e le testimonianze sulla incessante repressione dei diritti umani nella Repubblica popolare cinese. Non è certamente l’unico Paese dove i più basilari diritti umani vengono calpestati e con i quali l’Unione europea abbia dei schemi commerciali preferenziali – a partire dagli accordi “Everything but Arms” – come leva ideale per tirare fuori i Paesi in via di sviluppo dalla povertà assoluta, implementando al contempo dei cambiamenti sostanziali a favore dello stato di diritto e i diritti umani. Ma, sebbene l’Ue si sia mostrata titubante anche ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 marzo 2021) “Veränderung durch Handel – Cambiamento attraverso il commercio”. L’adagio degli anni ’90, diventato mantra della politica estera mercantilista tedesca – e per estensione europea, viene ormai smentito ogni giorno dai rapporti e le testimonianze sulla incessante repressione deinella Repubblica popolare cinese. Non è certamente l’unico Paese dove i più basilarivengono calpestati e con i quali l’Unione europea abbia dei schemi commerciali preferenziali – a partire dagli accordi “Everything but Arms” – come leva ideale per tirare fuori i Paesi in via di sviluppo dalla povertà assoluta, implementando al contempo dei cambiamenti sostanziali a favore dello stato di diritto e i. Ma, sebbenesi sia mostrata titubante anche ...

matteorenzi : Rispettare i diritti umani è una esigenza che va sostenuta in Arabia Saudita come in Cina, Russia, Medio Oriente, T… - LuciaTassan : RT @AugustoMinzolin: Dialogare con regime saudita,come Renzi,non è un vanto,ma in Italia mezza politica ha rapporti con la Cina senza dirit… - EmilianoCarusel : @onevoicetosing @AUniversale @matteorenzi @ItaliaViva ...come il diritto di elettorato attivo e passivo alle donne… - mategaia : non metto in dubbio che tutti i Paesi democratici dovrebbero intervenire a tutela dei diritti umani lì dove non ven… - Imperator_98 : RT @ultimenotizie: La #Cina ha definito 'infondate' le accuse dell'Alto Commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, secondo cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina diritti Cina, dall'Onu accuse senza fondamento sui diritti umani Wang ha invitato "a non interferire negli affari interni della Cina col pretesto dei diritti umani". .

**Myanmar: Soliani (Associazione Amicizia Italia"Birmania), 'rischio guerra civile'** (2) Soliani sollecita all'azione, sui diritti umani e sulla democrazia, e fa in particolare riferimento alla Cina, che 'è lì, a due passi e che rischia di avere problemi molto grandi attorno'. 'Bisogna ...

Cina, dall'Onu accuse senza fondamento sui diritti umani ANSA Nuova Europa Borrell, da Russia e Cina disinformazione per indebolirci "Dopo la mia visita a Mosca, in Russia è partito un macchinario di informazioni scorrette, presentandole in modo distorto", e i russi hanno "spiegato dal loro punto di vista e con mezze bugie e mezze ...

Cina, dall'Onu accuse senza fondamento sui diritti umani La Cina ha definito "infondate" le accuse dell'Alto Commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, esprimendo "ferma opposizione alla politicizzazione delle questioni relative ai diritti uman ...

Wang ha invitato "a non interferire negli affari interni dellacol pretesto deiumani". .Soliani sollecita all'azione, suiumani e sulla democrazia, e fa in particolare riferimento alla, che 'è lì, a due passi e che rischia di avere problemi molto grandi attorno'. 'Bisogna ..."Dopo la mia visita a Mosca, in Russia è partito un macchinario di informazioni scorrette, presentandole in modo distorto", e i russi hanno "spiegato dal loro punto di vista e con mezze bugie e mezze ...La Cina ha definito "infondate" le accuse dell'Alto Commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, esprimendo "ferma opposizione alla politicizzazione delle questioni relative ai diritti uman ...