Cina |  a febbraio rallenta la crescita manifatturiera

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Purchasing Managers’ Index (PMI) manifatturiero dellaè calato, nel mese di, a 50,6 punti dai 51,3 punti di gennaio. Lo rileva l’Ufficio nazionale di statistica di Pechino sottolineando allo stesso tempo che il dato resta per il dodicesimo mese consecutivo sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione, alimentando le aspettative di una espansione dell’attivitàcinese. Le stime degli analisti erano per un livello a 51,1 punti. Il dato diè il più basso degli ultimi nove mesi ed il calo è dovuto alla discesa dell’occupazione e allalenta della produzione.

Il Purchasing Managers' Index (PMI) manifatturiero della Cina è calato, nel mese di febbraio, a 50,6 punti dai 51,3 punti di gennaio. Lo rileva l'Ufficio nazionale di statistica di Pechino sottolineando allo stesso tempo che il dato resta per il dodicesimo mese consecutivo sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. L'indice Pmi Caixin, ponderato verso le piccole imprese private, è sceso a 50,9 punti il mese scorso da 51,5 di gennaio, a causa della debole domanda di nuovi ordini e del calo delle esportazioni.