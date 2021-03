“Ci provavi con mio marito” Giulia Salemi sbugiardata dalla moglie del famoso vip: “Ha il vizio”. Ecco cos’è successo (Di lunedì 1 marzo 2021) Giulia Salemi è una delle gieffine che hanno avuto modo di partecipare al programma fino a pochi passi dalla fine. Anche se il pubblico l’ha portata quasi verso la vittoria, in realtà, la modella non è riuscita a rientrare tra la rosa dei finalisti. Come ricordiamo, infatti, soltanto cinque del totale dei concorrenti sono ancora all’interno della Casa di Cinecittà. Stasera, comunque, si potrà finalmente conoscere il nome del vincitore di questa longeva edizione. Giulia, proprio ieri, ha presenziato a Live – Non è la D’Urso e, in quel frangente, ha avuto alcuni problemi con un’altra invitata. L’ex gieffina ha dovuto prendere parte al gioco delle cinque sfere, insieme con Simona Izzo, Arianna David, Alessandro Cecchi Paone, Vladimir Luxuria, Caterina Collovati. Lo sfogo della Collovati contro ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 1 marzo 2021)è una delle gieffine che hanno avuto modo di partecipare al programma fino a pochi passifine. Anche se il pubblico l’ha portata quasi verso la vittoria, in realtà, la modella non è riuscita a rientrare tra la rosa dei finalisti. Come ricordiamo, infatti, soltanto cinque del totale dei concorrenti sono ancora all’interno della Casa di Cinecittà. Stasera, comunque, si potrà finalmente conoscere il nome del vincitore di questa longeva edizione., proprio ieri, ha presenziato a Live – Non è la D’Urso e, in quel frangente, ha avuto alcuni problemi con un’altra invitata. L’ex gieffina ha dovuto prendere parte al gioco delle cinque sfere, insieme con Simona Izzo, Arianna David, Alessandro Cecchi Paone, Vladimir Luxuria, Caterina Collovati. Lo sfogo della Collovati contro ...

lili_lahazzuta : Grazie harry per aver condiviso con noi quello che provavi con questa canzone in cui molte persone ci si ritrovano… - aurachedid : @isaaclothbrok @celiahavery ci provavi con entrambe quindi no - Mari_fa_65 : @ama70609995 @xattorneyx @xuxastanaccount Ribadisco può essere ma andare al televoto con una forte come Dayane.. è… - matii_hadid : un anno fa con un solo video, ci hai fatto capire quanto dolore provavi e portavi dentro di te, ci hai fatto provar… - robertacrown : Vorrei concludere con un'ultima cosa. Se fossi stata chiara con quello che provavi per Dayane, non avresti deluso n… -