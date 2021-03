“Ci hai provato con mio marito!”. Live, Giulia Salemi messa alle strette da alcuni messaggi. La moglie del noto vip su tutte le furie: cosa è successo (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha fatto capolino nello studio di Live – Non è la d’Urso. La concorrente si è scontrata contro le cinque sfere, ma prima a Barbara d’Urso ha confessato di essere molto innamorata di Pierpaolo Pretelli. Tra gli sferati, Simona Izzo ha sostenuto che si è fidanzata con lo scarto di Elisabetta Gregoraci, mentre Vladimir Luxuria ha asserito di aver capito la filosofia dell’ex Velino di Striscia la Notizia, quella del chiodo schiaccia chiodo: “Prima si è invaghito di Elisabetta, poi si è pensato a un ritorno con la sua ex compagna, poi sei arrivata tu”. L’influencer ha spiegato di non aver fatto nulla di male, il flirt tra il suo attuale compagno e la Gregoraci si era conclusa con l’abbandono di quest’ultima dalla Casa del Grande Fratello Vip. La giornalista ha svelato di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip,ha fatto capolino nello studio di– Non è la d’Urso. La concorrente si è scontrata contro le cinque sfere, ma prima a Barbara d’Urso ha confessato di essere molto innamorata di Pierpaolo Pretelli. Tra gli sferati, Simona Izzo ha sostenuto che si è fidanzata con lo scarto di Elisabetta Gregoraci, mentre Vladimir Luxuria ha asserito di aver capito la filosofia dell’ex Velino di Striscia la Notizia, quella del chiodo schiaccia chiodo: “Prima si è invaghito di Elisabetta, poi si è pensato a un ritorno con la sua ex compagna, poi sei arrivata tu”. L’influencer ha spiegato di non aver fatto nulla di male, il flirt tra il suo attuale compagno e la Gregoraci si era conclusa con l’abbandono di quest’ultima dalla Casa del Grande Fratello Vip. La giornalista ha svelato di ...

