Chi era Rossella Panarese | la giornalista di Rai Radio3 morta oggi

(Di lunedì 1 marzo 2021) Lutto nel mondo del giornalismo. Ènella notte di, 1° Marzo 2021, l’autrice e conduttrice Rai. A dare la notizia, stamani in diretta durante Prima pagina, il direttore di Rai, Marino Sinibaldi. Sul profilo Twitter di Raisi legge: «Pensavamo aogni volta che avevamo bisogno di un parere giusto, di una soluzione intelligente. Il suo equilibrio e il suo entusiasmo costruttivo ci proteggevano dalla tentazione dello sconforto e della noia. Dava senso al nostro essere Noi, e gliene siamo grati». Al momento non sono ancora note né le cause della morte, né la data dei funerali. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei vari colleghi. Leggi anche –> Lucio Dalla, 9 anni fa la morte ...

