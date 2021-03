Chi è Stefania Orlando: Biografia, Età, Figli e Marito Simone (Di martedì 2 marzo 2021) Stefania Orlando è una conduttrice e showgirl, volto noto della televisione italiana. Stefania Orlando è sposata con il musicista Simone Gianlorenzi, ma prima di lui ha avuto una lunga relazione con l’ex fidanzato l’attore Andrea Roncato. Stefania Orlando è una concorrente del Grande Fratello Vip 2020, condotto anche questa volta dal re del gossip Alfonso Signorini. Stefania si classifica al terzo posto del programma. Chi è Stefania Orlando? Nome: Stefania Orlando Data di nascita: 23 dicembre 1966 Età: 54 Anni Segno zodiacale: Scorpione Professione: Attrice, Conduttrice televisiva e Cantante Luogo di nascita: Roma Altezza: 177 Cm Peso: 67 ... Leggi su chiecosa (Di martedì 2 marzo 2021)è una conduttrice e showgirl, volto noto della televisione italiana.è sposata con il musicistaGianlorenzi, ma prima di lui ha avuto una lunga relazione con l’ex fidanzato l’attore Andrea Roncato.è una concorrente del Grande Fratello Vip 2020, condotto anche questa volta dal re del gossip Alfonso Signorini.si classifica al terzo posto del programma. Chi è? Nome:Data di nascita: 23 dicembre 1966 Età: 54 Anni Segno zodiacale: Scorpione Professione: Attrice, Conduttrice televisiva e Cantante Luogo di nascita: Roma Altezza: 177 Cm Peso: 67 ...

