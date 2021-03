Chi è il Generale Figliuolo, nuovo commissario straordinario per il Covid? (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, congedando Domenico Arcuri al quale vanno i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Figliuolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. La manovra fa seguito a crescenti critiche sulla gestione della crisi da parte di Arcuri e ai timori di un processo eccessivamente lento nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19. L’Italia ha lanciato la ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato ildi Corpo d’Armata Francesco Paoloper l’emergenza-19, congedando Domenico Arcuri al quale vanno i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese., originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. La manovra fa seguito a crescenti critiche sulla gestione della crisi da parte di Arcuri e ai timori di un processo eccessivamente lento nella campagna di vaccinazione contro il-19. L’Italia ha lanciato la ...

